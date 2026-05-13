Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας 3-0: Νίκησαν και έμειναν «ζωντανοί» για τον τίτλο οι «Πολίτες»

Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε τη νίκη με 3-0 επί της Κρίσταλ Πάλας στο εξ αναβολής παιχνίδι της Premier League και μείωσε τη διαφορά από την Άρσεναλ στην κορυφή της βαθμολογίας, στους δύο βαθμούς.

Έχοντας μείνει πίσω στη “μάχη” για τον τίτλο, η Μάντσεστερ Σίτι “καιγόταν” για το… τρίποντο κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας και το εξασφάλισε ουσιαστικά από νωρίς, χάρη στα γκολ των Σεμένιο και Μαρμούς από το πρώτο ημίχρονο.

Ο Σαβίνιο έβαλε το… κερασάκι στην επικράτηση της ομάδας του στο 84ο λεπτό του αγώνα και διαμόρφωσε το τελικό σκορ, το οποίο και έφερε τους “Πολίτες” στο -2 από την Άρσεναλ, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν στην Αγγλία.