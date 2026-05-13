Λάτσιο – Ίντερ 0-2: Οι «νερατζούρι» υπέταξαν τους «λατσιάλι» και κατέκτησαν για 10η φορά του Κύπελλο Ιταλίας

Η Ίντερ κέρδισε 2-0 την Λάτσιο στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας και κατέκτησε για 10η φορά το θεσμό για να κάνει νταμπλ τη φετινή σεζόν στη γειτονική χώρα.

Ο Μάρουσιτς της Λάτσιο με αυτογκόλ άνοιξε το σκορ για την Ίντερ στο 14′ και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 35′ με ωραίο τελείωμα σε τετ α τετ έκανε το 2-0 για να «καθαρίσει» την υπόθεση τίτλος για τους «νερατζούρι» που διαχειρίστηκαν το ματς μέχρι το φινάλε.

Η Λάτσιο προσπάθησε να επιστρέψει στο ματς, αλλά αυτό δεν κατέστη εφικτό και οι Μιλανέζοι είναι για 10η φορά νικητές του Κυπέλλου Ιταλίας.

ΛΑΤΣΙΟ: Μότα, Μάρουσιτς, Γκίλα, Ρομανιόλι, Ταβάρες, Μπάσιτς, Πάτριτς, Τέιλορ, Ίσακσεν, Ζακάνι, Νόσλιν.

ΙΝΤΕΡ: Μαρτίνεθ, Μπίσεκ, Ακάντζι, Μπαστόνι, Ντούμφρις, Μπαρέλα, Ζιελίνσκι, Σούτσιτς, Ντιμάρκο, Τουράμ, Μαρτίνες.

Η «χρυσή βίβλος» του Coppa Italia

15 κατακτήσεις: Γιουβέντους (1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024)

10 κατακτήσεις: Ίντερ (1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022, 2023, 2026)

9 κατακτήσεις: Ρόμα (1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008)

7 κατακτήσεις: Λάτσιο (1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019)

6 κατακτήσεις: Φιορεντίνα (1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001), Νάπολι (1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020)

5 κατακτήσεις: Τορίνο (1936, 1943, 1968, 1971, 1993), Μίλαν (1967, 1972, 1973, 1977, 2003)

4 κατακτήσεις: Σαμπντόρια (1985, 1988, 1989, 1994)

3 κατακτήσεις: Πάρμα (1992, 1999, 2002), Μπολόνια (1970, 1974, 2025)

1 κατάκτηση: Βάντο (1922), Τζένοα (1937), Βενέτσια (1941), Αταλάντα (1963), Βιτσέντσα (1997)