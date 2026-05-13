Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε και Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης τα «ζευγάρια» στο Final Four της Euroleague

Η Βαλένθια νίκησε με 81-64 τον Παναθηναϊκό στο 5ο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague και εξασφάλισε το τέταρτο και τελευταίο “εισιτήριο” για το Final Four της Αθήνας, όπου είχαν ήδη προκριθεί ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσε και η Ρεάλ Μαδρίτης.

Η νίκη της Βαλένθια επί του Παναθηναϊκού “κλείδωσε” έτσι και τα “ζευγάρια” των ημιτελικών του Final Four της Euroleague στο Telekom Center Athens, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και τις “νυχτερίδες” να ετοιμάζονται για ισπανικό… εμφύλιο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα δύο παιχνίδια θα γίνουν στις 22 Μαΐου, με τον πρώτο ημιτελικό στις 18:00 και το δεύτερο στις 21:00, ενώ οι δύο ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό, θα “παλέψουν” για το τρόπαιο στις 24 Μαΐου 2026.