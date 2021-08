Σε “παρωδία” εξελίχθηκε ο αγώνας της Formula 1 στην πίστα Σπα του Βελγίου, καθώς δεν πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά ποτέ, με τους οδηγούς και τις ομάδες να παίρνουν βαθμούς βάσει κατάταξης.

Η έντονη βροχόπτωση και κυρίως η ομίχλη που υπήρχε στην πίστα, οδήγησε σε καθυστέρηση της έναρξης για πάνω από δύο ώρες, αλλά ακόμη και όταν αυτό συνέβη, οι οδηγοί βγήκαν στην πίστα μόνο πίσω από το Αυτοκίνητο Ασφαλείας.

Μετά από δύο γύρους λοιπόν, υπό αυτές της συνθήκες, η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να πάρουν όλοι κατάταξη με τους μισούς βαθμούς. Ευνοημένος ήταν ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, αφού βρισκόταν στην pole position του αγώνα κι έτσι κατέκτησε 12,5 βαθμούς.

Ο Τζορτζ Ράσελ με Williams πήρε τη 2η θέση και ανέβηκε για πρώτη φορά στο βάθρο, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον με τη Mercedes έμεινε τρίτος, αλλά διατήρησε την πρώτη θέση της κατάταξης στους οδηγούς, έστω και στο +3 από τον Φερστάπεν.

The official top 10 finishers at Spa#BelgianGP 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/MsHd3rwxCW