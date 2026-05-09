Ζαν Μοντέρο, η αποκάλυψη της φετινής Euroleague: Πως ο 23χρονος γκαρντ της Βαλένθια έγραψε ιστορία κόντρα στον Παναθηναϊκό

Λίγοι γνώρισαν τον Ζαν Μοντέρο πριν το ξεκίνημα της φετινής σεζόν στην Euroleague. Ο γεννημένος το 2003 Δομινικανός γκαρντ της Βαλένθια φρόντισε να συστηθεί στους φίλους του μπάσκετ με τον πιο εκκωφαντικό τρόπο αυτή τη χρονιά, στέλνοντας μήνυμα στις ομάδες του NBA.

Η Βαλένθια αποτελεί σίγουρα την ευχάριστη έκπληξη της φετινής Euroleague, ανεξάρτητα από το αν θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο για το Final Four κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Ζαν Μοντέρο να αποτελεί τον ηγέτη αυτής της ομάδας και σίγουρα την αποκάλυψη της σεζόν.

Ο 23χρονος γκαρντ κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του, προκειμένου η ισπανική ομάδα να βρεθεί στη γιορτή της Αθήνας, αποτελώντας τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο των παικτών του Παναθηναϊκού.

Στο τέταρτο παιχνίδι, ειδικά, της σειράς με τους πράσινους, ο Μοντέρο ήταν σχεδόν μία ομάδα μόνος του, διαλύοντας κάθε αμυντικό σύστημα του τριφυλλιού.

Ο Δομινικανός άσος πραγματοποίησε μία ιστορική εμφάνιση, αφού μέτρησε 29 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ. Είχε επίσης 3 κλεψίματα, 4 λάθη, 2 φάουλ ενώ κέρδισε 8, συγκεντρώνοντας συνολικό PIR 45, την υψηλότερη επίδοση στο σύστημα αξιολόγησης στην ιστορία των πλέι οφ της Euroleague από τότε που υιοθετήθηκε η συγκεκριμένη μορφή τη σεζόν 2004-05.

Ο Μοντέρο ήταν ουσιαστικά υπεύθυνος για τους 44 από τους 89 πόντους που σημείωσε η Βαλένθια στο Telekom Center.

Pressure is privilege, just ask Jean Montero



An all timer of a performance in Game 4 pic.twitter.com/m0diPy3Roc — EuroLeague (@EuroLeague) May 8, 2026

Ο Μοντέρο έγινε επίσης μόλις ο έκτος παίκτης που καταγράφει PIR πάνω από 40 σε αγώνα πλέι οφ από το 2005 και μετά.

Για να περάσει στο Final Four ο Παναθηναϊκός, θα πρέπει σίγουρα να περιορίσει τον Ζαν Μοντέρο στο πέμπτο παιχνίδι στην Ισπανία.

Με μέσους όρους 20.2 πόντους (41.7% στο τρίποντο), 4 ριμπάουντ, 6,5 ασίστ και 1.8 κλεψίματα στη σειρά με τους πράσινους, ο Δομινικανός γκαρντ μοιάζει αυτή τη στιγμή ασταμάτητος.