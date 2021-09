Οριστική είναι η συμφωνία της Formula 1 με το Κατάρ για τη διεξαγωγή ενός Γκραν Πρι στη χώρα και μάλιστα από φέτος, καθώς ο αγώνας θα λάβει χώρα το τριήμερο 19-21 Νοεμβρίου.

Το γεγονός ανακοινώθηκε και επίσημα από την Liberty Media και θα αποτελέσει το 20ο αγώνα της φετινής σεζόν στο καλεντάρι της Formula 1, “φιλοξενώντας” έτσι και τη “μάχη” τίτλου ανάμεσα σε Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Το Γκραν Πρι στο Κατάρ όμως, αναμένεται να αποτελέσει ένα σταθερό event, αφού οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα “χέρια” για συνεργασία 10ετούς διάρκειας από το 2023 και μετά.

BREAKING: F1 will race in Qatar for the first time on 19-21 November



Qatar will also join the F1 calendar in a 10-year deal from 2023

هلا بكم في الدوحة#F1 #QatarGP pic.twitter.com/I2EhTIw7KW