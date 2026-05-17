Παναθηναϊκός: Χωρίς Ναν, Φαρίντ και Καλαϊτζάκη κόντρα στη Μύκονο Betsson

Οι πράσινοι θέλουν να κάνουν το 2-0 και να προκριθούν στα ημιτελικά της GBL
Ο Ναν κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα/ (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Μύκονο Betsson στις Κυκλάδες (17/05/26, 15:15) και θα παραταχθεί χωρίς τον Κέντρικ Ναν, τον Κένεθ Φαρίντ και τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, με στόχο τη νίκη-πρόκριση στα ημιτελικά της GBL.

Ο Ναν και ο Φαρίντ είχαν χάσει και το πρώτο ματς του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο Betsson. Ο πρώτος είναι εκτός λόγω ενός μυϊκού σπασμού στον αυχένα και ο δεύτερος λόγω οστικού οιδήματος.

Ο Έλληνας φόργουορντ αποχώρησε κατά τη διάρκεια του Game 1 ανάμεσα στις δύο ομάδες στο T- Center, καθώς υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στον αριστερό αστράγαλο. Ο Κώστας Σλούκας παραμένει εκτός λόγω της ρήξης έξω μηνίσκου που τον ανάγκασε να χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια.

