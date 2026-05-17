Λεωφόρος: Ένα γήπεδο σύμβολο του Παναθηναϊκού κλείνει τις πόρτες του μετά από 104 χρόνια

Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η μέρα που η ιστορική Λεωφόρος του Παναθηναϊκού θα κλείσει τις πόρτες τις μετά από 104 χρόνια. Το «Απόστολος Νικολαΐδης» στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει το τελευταίο επίσημο ματς του «τριφυλλιού».

Ο Παναθηναϊκός έχει ζήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στη Λεωφόρο και δεδομένα το οριστικό αντίο στην ιστορική του έδρα θα είναι μία στιγμή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη των φίλων της ομάδας.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δεν θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την σπουδαία αυτή στιγμή που σηματοδοτεί πολλές αλλαγές στο σωματείο, λόγω της τιμωρίας κεκλεισμένων των θυρών και είναι πολύ πιθανό να απαιτήσουν το «τριφύλλι» να δώσει ακόμα ένα ματς στο «σπίτι» τους, έστω και φιλικού χαρακτήρα.

Απόστολος Νικολαΐδης, ο άνθρωπος που πήρε το όνομά του η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού

Ο Απόστολος Νικολαΐδης ήταν μία από τις σπουδαιότερες «πράσινες» προσωπικότητες. Υπηρέτησε το σύλλογο από πολλά πόστα (αθλητής, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και μέλος του συμβουλίου για 6 χρόνια). Γεννημένος στη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας αποτέλεσε αθλητή φαινόμενο στο δέκαθλο, το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βόλεϊ.

Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τη γερμανική κατοχή εξελέγη πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και έμεινε σε αυτή τη θέση για 20 χρόνια. Το 1974 έγινε πρόεδρος του Παναθηναϊκού και ήταν αυτός που επί δεκαετίες έπαιρνε όλες τις αποφάσεις για το σωματείο.

Ως γνήσιος λάτρης του αθλητισμού έκρινε πως ο Παναθηναϊκός θα μεγαλώσει αν δημιουργηθούν τμήματα σε πολλά αθλήματα, κάτι που συνέβη, με τον Ερασιτέχνη να στηρίζει μέχρι και σήμερα τα περισσότερα αθλήματα.

Τον Οκτώβριο του 1980 έφυγε από τη ζωή και το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας πήρε το όνομά του, ως φόρος τιμής για όσα πρόσφερε στην ομάδα που αγάπησε και αγαπήθηκε.

Η πορεία του γηπέδου μέχρι και σήμερα

Η Λεωφόρος ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1922 και άνοιξε τις πύλες της το 1924 έχοντας 6.000 καθίσματα. Έφερε πολλές πρωτοπορίες στα ελληνικά γήπεδα. Το 1928 δημιουργήθηκαν οι πρώτες ξύλινες κερκίδες, ενώ το 1931 ήρθε η σειρά της τσιμεντένιας κερκίδας, η οποία χωρούσε 1.500 θεατές. Μετά από δύο χρόνια κατασκευάστηκε η σκεπαστή στην οδό Τσόχα με 800 θέσεις.

Το 1940 που ξέσπασε ο πόλεμος το γήπεδο λειτούργησε ως στρατιωτικό νοσοκομείο και ορφανοτροφείο, με τους Γερμανούς να το καταλαμβάνουν και να λεηλατούν την αίθουσα των τροπαίων. Τον Οκτώβριο του 1944 ο Αντώνης Βρεττός ύψωσε στο γήπεδο για πρώτη φορά την ελληνική σημαία εν μέσω της κατοχής.

Μετά το πέρας του πολέμου, το 1948 το γήπεδο επισκευάστηκε με πρωτοβουλία του Απόστολου Νικολαΐδη, με έρανο από χιλιάδες οπαδούς. Τότε αγοράστηκαν από τις ΗΠΑ οι πρώτοι προβολείς.

Η ιστορική Θύρα 13 κατασκευάστηκε το 1950, ενώ οκτώ χρόνια αργότερα έγινε το πρώτο γήπεδο με χλοοτάπητα της χώρας. Ο «Τάφος του Ινδού» δημιουργήθηκε το 1960 και αποτέλεσε το πρώτο κλειστό γυμναστήριο της χώρας.

Η Λεωφόρος ανακαινίστηκε το 2001, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια των έργων και επέστρεψε στην πλήρως ανακαινισμένη φυσική του έδρα για να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα του 2004 λίγα χρόνια αργότερα. Έκτοτε οι πράσινοι έχουν κάνει πολλές φορές το ταξίδι Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Μαρούσι, με τον τελευταίο του να είναι σήμερα (17/05/26), όπου θα δώσει το τελευταίο του επίσημο ματς στο «σπίτι», όμως δεν θα ακουστεί το σύνθημα «είμαστε από τη Λεωφόρο», σύνθημα που δεδομένα θα ακούγεται και όταν οι πράσινοι μπουν στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό το 2027.

Οι μεγάλες στιγμές στην Λεωφόρο

Τον Απρίλιο του 1926 ο Παναθηναϊκός έπαιξε για πρώτη φορά διεθνές ματς στην ιστορική του έδρα ενάντια στην Γιουγκοσλάβικη Βιτόρια Ζάγκρεμπ με το σκορ να είναι 1-1, με το ματς σταθμό να γιορτάζεται από τους φίλους της ομάδας που κατέκλεισαν την Αθήνα.

Η ιστορική νίκη με 8-2 κόντρα στον Ολυμπιακό έγινε την 1η Ιουνίου του 1930 και φυσικά διεξήχθη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και πανηγυρίστηκε έντονα, ενώ 38 χρόνια αργότερα η φυσική έδρα των πρασίνων έκανε ρεκόρ προσέλευσης κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, με 29.665 θεατές.

Η χρονιά του Γουέμπλεϊ δεν μπορούσε να μην ταυτιστεί με την ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Η ομάδα του Δομάζου και του Αντωνιάδη έφτασε μέχρι και τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών, με τη Λεωφόρο να αποτελεί «όπλο» για το τριφύλλι, που επικράτησαν κόντρα στις Ζενές Ες, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Έβερτον και φυσικά ενάντια στον Ερυθρό Αστέρα όπου οι πράσινοι κέρδισαν 3-0 και ανέτρεψαν το 4-1 της Σερβίας και πήραν το εισιτήριο για τον τελικό του Γουέμπλεϊ.

Στις αρχές του 21ου αιώνα οι πράσινοι έζησαν τις τελευταίες μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες κόντρα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα μεταξύ άλλων.

Το τελευταίο πρωτάθλημα στη Λεωφόρο ήρθε το 2004, όταν μετά από ισοπαλία κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο Ολυμπιακό σφράγισε τον τίτλο εντός έδρας, κάτι που πανηγυρίστηκε με πάθος.

Η Λεωφόρας Αλεξάνδρας θα αποτελεί για πάντα το «σπίτι» όλων των φίλων του Παναθηναϊκού, καθώς τους «αγκάλιασε» σε όλες τις μεγάλες και τις πικρές στιγμές, τις χαρές και τις λύπες και δεδομένα κάθε φορά που θα περνούν απ’ έξω ακόμα και όταν θα γκρεμιστεί θα νιώθουν τις σπουδαίες στιγμές που έχουν γραφτεί σε εκείνο το σημείο.