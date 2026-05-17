Ράφα Μπενίτεθ: «Να χαρούμε πολλές νίκες με τους φιλάθλους μας την επόμενη σεζόν»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (17/05/26, 19:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 3) στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Euroleague και ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την απουσία των οπαδών από την αναμέτρηση, λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στο σύλλογο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις που έκανε στο Matchday Mag του Παναθηναϊκού έστειλε μήνυμα για την επόμενη σεζόν, δηλώνοντας ότι θέλει το «τριφύλλι» να ζήσει πολλές νίκες με τους φιλάθλους του, που θα απουσιάζουν από το τελευταίο ματς στην ιστορική έδρα της Λεωφόρου.

«Νομίζω πως ο καθένας θέλει να παίζει μπροστά στους φιλάθλους του και ιδιαίτερα να νικά μπροστά σε αυτούς. Είναι μια απογοήτευση για εμάς που δεν θα βρίσκονται στο γήπεδο οι οπαδοί μας. Δεν μπορούμε όμως να το αλλάξουμε αυτό.

Οπότε εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να έχουμε καλή απόδοση και ελπίζουμε ότι την επόμενη χρονιά θα είμαστε καλύτεροι και θα χαρούμε μαζί πολλές νίκες», είπε χαρακτηριστικά ο Ράφα Μπενίτεθ.