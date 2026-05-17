Αθλητικά

Η Dubai BC είναι κοντά σε συμφωνία με τον Τσάβι Πασκουάλ

Ο Ισπανός προπονητής αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα μετά την ολοκλήρωση της σεζόν
Ο Τσάβι Πασκουάλ
Ο Τσάβι Πασκουάλ σε ματς της Μπαρτσελόνα με τον Ολυμπιακό/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Dubai BC είναι μία ανάσα από το να αποσπάσει την υπογραφή του Τσάβι Πασκουάλ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας από τη νέα σεζόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews.

Ο Τσάβι Πασκουάλ που ανέλαβε την Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν φαίνεται ότι θα αποχωρήσει το καλοκαίρι και θα αναλάβει την Dubai BC για να προσφέρει την τεχνογνωσία του στην ομάδα, με στόχο την είσοδο στα πλέι οφ της Euroleague τη σεζόν 2026/27.

Το συμβόλαιο του Ισπανού προπονητή με την Μπαρτσελόνα έχει ρήτρα αποχώρησης το καλοκαίρι και πιθανότατα θα ενεργοποιηθεί για να υπογράψει στην Dubai BC.

Ο εκπρόσωπος του Τσάβι Πασκουάλ, Νταβίντ Καρό, είχε ξεσπάσει λίγες μέρες νωρίτερα όταν είχαν βγει τα πρώτα δημοσιεύματα, όμως πλέον φαίνεται ότι το μέλλον του Ισπανού είναι μακριά από τη Βαρκελώνη.

