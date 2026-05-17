Στερνς – Σάκκαρη 2-0: Απογοήτευσε και αποκλείστηκε η Ελληνίδα τενίστρια στον πρώτο γύρο του Στρασβούργου

Η Μαρία Σάκκαρη δεν παρουσίασε καλή εικόνα κόντρα στην Πέιτον Στερνς και ηττήθηκε με 2-0 (6-3, 6-1) για να αποκλειστεί στην πρώτη της παρουσία στο 500άρι τουρνουά του Στρασβούργου.

Η Στερνς πήρε από νωρίς τα ηνία του αγώνα και κατάφερε να κάνει το 1-0 στα σετ επικρατώντας 6-3 και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη της με τη Μαρία Σάκκαρη να μην βγάζει αντίδραση.

Στο δεύτερο σετ η Αμερικανίδα τενίστρια «καθάρισε» ακόμα πιο εύκολα, καθώς έχασε μόλις ένα γκέιμ και σε συνολικά 1 ώρα και 18 λεπτά πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Στρασβούργου.

Πλέον, η Σάκκαρη θα στρέψει την προσοχή της στο Roland Garros που ακολουθεί για να καταφέρει να κάνει μία αξιοπρεπή παρουσία στο χωμάτινο Grand Slam.