Αθλητικά

Στερνς – Σάκκαρη 2-0: Απογοήτευσε και αποκλείστηκε η Ελληνίδα τενίστρια στον πρώτο γύρο του Στρασβούργου

Η Ελληνίδα τενίστρια στρέφει πλέον το βλέμμα της στο Roland Garros
Η Μαρία Σάκκαρη
Η Μαρία Σάκκαρη στη Ρώμη / REUTERS/Claudia Greco
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη δεν παρουσίασε καλή εικόνα κόντρα στην Πέιτον Στερνς και ηττήθηκε με 2-0 (6-3, 6-1) για να αποκλειστεί στην πρώτη της παρουσία στο 500άρι τουρνουά του Στρασβούργου.

Η Στερνς πήρε από νωρίς τα ηνία του αγώνα και κατάφερε να κάνει το 1-0 στα σετ επικρατώντας 6-3 και ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη της με τη Μαρία Σάκκαρη να μην βγάζει αντίδραση.

Στο δεύτερο σετ η Αμερικανίδα τενίστρια «καθάρισε» ακόμα πιο εύκολα, καθώς έχασε μόλις ένα γκέιμ και σε συνολικά 1 ώρα και 18 λεπτά πήρε την πρόκριση για το δεύτερο γύρο του Στρασβούργου.

Πλέον, η Σάκκαρη θα στρέψει την προσοχή της στο Roland Garros που ακολουθεί για να καταφέρει να κάνει μία αξιοπρεπή παρουσία στο χωμάτινο Grand Slam.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
244
144
130
112
98
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo