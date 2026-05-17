Μοντέρο: «Ο Παναθηναϊκός φοβόταν μετά το Game 3»

Ο Μοντέρο της Βαλένθια που ήταν από τους πρωταγωνιστές των Ισπανών στην πρόκριση στο Final Four μετά τη σειρά αγώνων με τον Παναθηναϊκό έκανε δηλώσεις και τόνισε ότι οι πράσινοι φοβήθηκαν μετά την πρώτη ήττα στο T- Center.

Η Βαλένθια προκρίθηκε στα ημιτελικά της Euroleague και ο MVP των πλέι οφ, Ζαν Μοντέρο, επεσήμανε ότι δεν είναι εύκολο να κερδίσει κανείς στην έδρα του Παναθηναϊκού και το γεγονός ότι η ομάδα του δεν είχε τίποτα να χάσει, βοήθησε στο 3-2 κόντρα στους πράσινους.

«Είχαμε μεγάλη πίεση και γι’ αυτό τα δύο πρώτα ματς δεν πήγαν όπως θέλαμε. Μείναμε θετικοί μετά το 0-2. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελαίνονται στις εξέδρες. Δεν είναι εύκολο να νικήσεις στο ΟΑΚΑ, αλλά το λέγαμε στα αποδυτήρια πως μπορούσαμε να το κάνουμε. Δεν είχαμε τίποτα να χάσουμε, έπρεπε απλώς να παίξουμε το μπάσκετ μας.

Θυμάμαι να λέω στους υπόλοιπους μετά από το Game 3 πως φοβόταν πια ο Παναθηναϊκός γιατί αν έχαναν και το Game 4 θα έπρεπε να επιστρέψουν στη Βαλένθια», είπε ο Ζαν Μοντέρο.