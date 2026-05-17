Serie A: Η Ρόμα πήρε το επεισοδιακό ντέρμπι με τη Λάτσιο – Η Φιορεντίνα γκρέμισε τα όνειρα της Γιουβέντους για το Champions League

Η μάχη για την έξοδο στο Champions League έχει πάρει «φωτιά» στη Serie A. Η Ρόμα με τη νίκη επί της Λάτσιο με 2-0 έκανε δυναμικό βήμα για την 4η θέση. Η Νάπολι εξασφάλισε την παρουσία της μετά την ολοκλήρωση της 37ης αγωνιστικής και η Μίλαν έκανε μεγάλο βήμα για την 3η θέση.

Η Νάπολι κέρδισε άνετα την Πίζα 3-0 εκτός έδρας και είναι μόνη στην 2η θέση της Serie A, έχοντας δεδομένη την παρουσία της στο Champions League. Τη νίκη της αγωνιστικής έκανε η Ρόμα κερδίζοντας 2-0 τη Λάτσιο με πρωταγωνιστή τον Μαντσίνι. Οι Ρωμαίοι είναι στην 4η θέση με 70 βαθμούς και εκμεταλλεύτηκε το στραβοπάτημα της Γιουβέντους. Στο 70′ του ντέρμπι Οι Γουέσλεϊ και Ροβέλα είχαν έντονο καυγά και αποβλήθηκαν, με τις δύο ομάδες να μένουν με 10 παίκτες.

Η Γιουβέντους έμεινε πίσω στη μάχη του Champions League, καθώς ηττήθηκε με 2-0 από τη Φιορεντίνα στο Τορίνο και πλέον είναι στην 6η θέση με 68 βαθμούς, όσους έχει και η 5η Κόμο, που κέρδισε 1-0 την Πάρμα, με τον Δουβίκα να είναι βασικός.

Το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

Πίζα – Νάπολι 0-3 (21′ Μακτόμινεϊ, 27′ Ραχμάνι, 90+2′ Χόιλουντ)

Κόμο – Πάρμα 1-0 (58′ Μορένο)

Τζένοα – Μίλαν 1-2 (87′ Βάσκες / 50′ πεν. Ενκουνκού, 81′ Ατεκάμε)

Ρόμα – Λάτσιο 2-0 (40′ 66′ Μαντσίνι)

Γιουβέντους – Φιορεντίνα 0-2 (34′ Εντούρ, 83′ Μαντράγκορα)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής

17/5 16:00 Ίντερ – Βερόνα

17/5 19:00 Αταλάντα- Μπολόνια

17/5 21:45 Ουντινέζε – Κρεμονέζε

17/5 21:45 Σασουόλο – Λέτσε

17/5 21:45 Κάλιαρι – Τορίνο