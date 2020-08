Ο Μαξ Φερστάπεν “έσπασε” το σερί νικών της Mercedes και του Χάμιλτον στη φετινή Formula 1 και πανηγύρισε την πρώτη του νίκη με τη Red Bull στη σεζόν, στον επετειακό αγώνα στο Σίλβερστον.

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική τακτική της ομάδας του και βρέθηκε μπροστά τόσο από τον Χάμιλτον, όσο και από τον Μπότας, που συμπλήρωσαν το βάθρο στο συγκεκριμένο αγώνα.

Ο Φερστάπεν έδωσε ρεσιτάλ στον αγώνα, προσπερνώντας για… πλάκα τον Φινλανδό, αφότου βρέθηκε στη δεύτερη θέση μετά το πιτ στοπ που άργησε όσο έπρεπε (η Red Bull ήταν η μόνη που χρησιμοποίησε σκληρή γόμα) για να τον φέρει σε θέση “βολής”.

Αυτή ήταν η 9η νίκη στην καριέρα του 22χρονου πιλότου, ο οποίος και θεωρείται δικαιωματικό το “next best thing” στη Formula 1.

