Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μία φανταστική προσπάθεια στο Sprint Race της Βραζιλίας, κερδίζοντας 15 θέσεις στην κατάταξη, ενόψει του Γκραν Πρι της Formula 1, που είναι πιθανό να κρίνει ακόμη και τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes τιμωρήθηκε για μία παράβαση στο μονοθέσιό του και ξεκίνησε από την τελευταία θέση, αλλά ο ίδιος… απάντησε στην πίστα, με μία φανταστική κούρσα, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε από την 20η στην 5η θέση.

Παρόλα αυτά, θα ξεκινήσει τον αγώνα από τη 10η θέση, καθώς είχε και δεύτερη ποινή πέντε θέσεων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει πια να χάσει το ιστορικό 8ο πρωτάθλημά του, από τον Μαξ Φερστάπεν, που ξεκινάει δεύτερος στη Βραζιλία.

P20 👉👉👉 P5@LewisHamilton put on an overtaking show on Saturday!#BrazilGP 🇧🇷 #F1Sprint pic.twitter.com/erH6WjvMIi