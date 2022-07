Ένα σοκαριστικό γεγονός συνέβη στην εκκίνηση του Βρετανικού Grand Prix, όταν το μονοθέσιο του οδηγού της alfa Romeo Γκουάνιου Τσόου μετά από σύγκρουση αναποδογύρισε ανάποδα φτάνοντας μια ανάσα από τους θεατές.

Σοκάρουν οι εικόνες που έρχονται από το Βρετανικό Grand Prix, με το μονοθέσιο της Alfa Romeo ύστερα από σύγκρουση να αναποδογυρίζει ανάποδα με αποτέλεσμα να παγώσουν όσοι βρίσκονταν μπροστά στο συμβάν.

Ο οδηγός Γκουάνσιου Τσόου μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός αφού βγήκε από το όχημα έχοντας τις αισθήσεις του, ενώ διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το όχημα κατέληξε μέχρι τα προστατευτικά σύρματα ακριβώς μπροστά από τους θεατές.

