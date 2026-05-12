Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Ντάνι Θεμπάγιος στο στόχαστρο για διαρροές από τα αποδυτήρια της «Βασίλισσας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης περνάει βαθιά κρίση καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, με τον καυγά του Βαλβέρδε με τον Τσουαμενί να είναι το κερασάκι στην τούρτα. Το νέο περιστατικό στα αποδυτήρια της ομάδας είναι πως ο Θεμπάγιος είναι υπεύθυνος για διαρροές στα Μέσα ενημέρωσης.

Ο Άλβαρο Αρμπελόα, σύμφωνα με το «estadiodeportivo.com», θεωρεί ότι ο Ντάνι Θεμπάγιος είναι το πρόσωπο που μεταφέρει πληροφορίες στον Τύπο, από όσα συμβαίνουν μέσα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι σχέσεις των δύο ανδρών είναι κακές, όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, με τον Ισπανό μέσο να γίνεται έξαλλος όταν έμαθε ότι ο προπονητής του εξέφρασε αρνητική άποψη γι’ αυτόν σε ενδιαφερόμενη ομάδα ενόψει της μεταγραφικής περιόδου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θεμπάγιος συνδέεται με αντίστοιχη κατηγορία, καθώς στο παρελθόν, είχαν υπάρξει δημοσιεύματα περί διαρροής εσωτερικών θεμάτων των μερένχες προς τα media.