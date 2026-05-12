Ο Σέρχιο Ράμος αγοράζει τη Σεβίλλη – Αλλάζει σελίδα ο σύλλογος της Ανδαλουσίας

Η Σεβίλλη είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η διοίκηση της ομάδας συμφώνησε με τον Σέρχιο Ράμος για την πώληση του συλλόγου. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν και ο Ρενέ Ράμος, αδερφός του Σέρχιο, όπως και ο CEO της Five Eleven Capital, Μάρτιν Ινκ.

Η πώληση της Σεβίλλης θα αγγίξει το ποσό των 450.000.000 ευρώ. Η Five Eleven Capital έχει αναθέσει στην KPMG τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της ομάδας. Διαδικασία που έχει αποθαρρύνει στο παρελθόν άλλο επενδυτικό σχήμα από την αγορά των Ανδαλουσιανών.

Ο Ράμος δεν θα έχει μόνο συμβολικό ρόλο ως συνιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά και πρακτικό καθώς θα συμμετέχει ενεργά στις αθλητικές και στρατηγικές αποφάσεις της νέας διοίκησης. Ο Ισπανός αποχώρησε χαμογελαστός από τη συνάντηση των δύο πλευρών κάνοντας μία θετική χειρονομία στους δημοσιογράφους.

Sergio Ramos sale muy sonriente de la reunión para comprar el Sevilla.



La venta del club al camero ESTÁ MUY CERCA.



@GonzaloTortosa pic.twitter.com/VVAQvg8XY1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026

Ο Μαρκ Μπόιξασα, πρώην στέλεχος του City Football Group (σ.σ. Μάντσεστερ Σίτι, Τζιρόνα και Παλέρμο, μεταξύ άλλων) και της Αλ-Χιλάλ, αναμένεται να αναλάβει τον αθλητικό σχεδιασμό, ενώ Χεσούς Θαμοράνο, πρώην στέλεχος της LaLiga, θα αναλάβει πόστο στο σύλλογο.

Η Σεβίλλη περνάει δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Τη φετινή χρονιά δίνει μάχη με την παραμονή στη La Liga. Η είδηση της αλλαγής στην ηγεσία της ομάδας ήρθε μία μέρα από το κρίσιμο ματς με τη Βιγιαρεάλ (13/05/26).