Ο Σέρχιο Ράμος αγοράζει τη Σεβίλλη – Αλλάζει σελίδα ο σύλλογος της Ανδαλουσίας

Η Σεβίλλη είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, καθώς η διοίκηση της ομάδας συμφώνησε με τον Σέρχιο Ράμος για την πώληση του συλλόγου. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ήταν και ο Ρενέ Ράμος, αδερφός του Σέρχιο, όπως και ο CEO της Five Eleven Capital, Μάρτιν Ινκ.
Η πώληση της Σεβίλλης θα αγγίξει το ποσό των 450.000.000 ευρώ. Η Five Eleven Capital έχει αναθέσει στην KPMG τον πλήρη οικονομικό έλεγχο της ομάδας. Διαδικασία που έχει αποθαρρύνει στο παρελθόν άλλο επενδυτικό σχήμα από την αγορά των Ανδαλουσιανών.
Ο Ράμος δεν θα έχει μόνο συμβολικό ρόλο ως συνιδιοκτήτης της ομάδας, αλλά και πρακτικό καθώς θα συμμετέχει ενεργά στις αθλητικές και στρατηγικές αποφάσεις της νέας διοίκησης. Ο Ισπανός αποχώρησε χαμογελαστός από τη συνάντηση των δύο πλευρών κάνοντας μία θετική χειρονομία στους δημοσιογράφους.
Sergio Ramos sale muy sonriente de la reunión para comprar el Sevilla.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 12, 2026
La venta del club al camero ESTÁ MUY CERCA.
Ο Μαρκ Μπόιξασα, πρώην στέλεχος του City Football Group (σ.σ. Μάντσεστερ Σίτι, Τζιρόνα και Παλέρμο, μεταξύ άλλων) και της Αλ-Χιλάλ, αναμένεται να αναλάβει τον αθλητικό σχεδιασμό, ενώ Χεσούς Θαμοράνο, πρώην στέλεχος της LaLiga, θα αναλάβει πόστο στο σύλλογο.
Η Σεβίλλη περνάει δύσκολη περίοδο τα τελευταία χρόνια. Τη φετινή χρονιά δίνει μάχη με την παραμονή στη La Liga. Η είδηση της αλλαγής στην ηγεσία της ομάδας ήρθε μία μέρα από το κρίσιμο ματς με τη Βιγιαρεάλ (13/05/26).