Ο Στιβ Κερ θα παραμείνει προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για άλλα δυο χρόνια

Στιβ Κερ και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έδωσαν τα… χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Αμερικανό κόουτς να παραμένει προπονητή της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Στιβ Κερ ετοιμάζεται πλέον για τη 13η σεζόν του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, συνεχίζοντας στην ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του.

Ο Στιβ Κερ έχει κατακτήσει τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλητή ως προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (τις χρονιές 2015, 2017, 2018 και 2022), έχοντας φτάσει σε έξι σειρές τελικών NBA, από το 2015 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, η συμφωνία ολοκληρώθηκε έπειτα από αρκετές εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

BREAKING: Steve Kerr has agreed on a new two-year contract to return as head coach of the Golden State Warriors, Dan Eveloff and Rick Smith of @PrioritySports tell me, @anthonyVslater and @ramonashelburne. After three weeks of extensive conversations, Kerr and the Warriors agreed… pic.twitter.com/nLwcpOLJZb — Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2026

Οι Γουόριορς πάντως δεν πραγματοποίησαν μια καλή σεζόν στο NBA, καθώς ολοκλήρωσαν τη regular season στη 10η θέση της Δύσης και έμειναν εκτός playoffs.