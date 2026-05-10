Αθλητικά

Ο Στιβ Κερ θα παραμείνει προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς για άλλα δυο χρόνια

Οι δυο πλευρές έδωσαν τα χέρια, παρά την κακή σεζόν που ολοκλήρωσαν οι "πολεμιστές" στο NBA
ΦΩΤΟ Reuters
Στιβ Κερ και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έδωσαν τα… χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Αμερικανό κόουτς να παραμένει προπονητή της ομάδας του Σαν Φρανσίσκο για ακόμη δύο χρόνια.

Ο Στιβ Κερ ετοιμάζεται πλέον για τη 13η σεζόν του στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, συνεχίζοντας στην ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του.

Ο Στιβ Κερ έχει κατακτήσει τέσσερα δαχτυλίδια πρωταθλητή ως προπονητής των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (τις χρονιές 2015, 2017, 2018 και 2022), έχοντας φτάσει σε έξι σειρές τελικών NBA, από το 2015 μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, η συμφωνία ολοκληρώθηκε έπειτα από αρκετές εβδομάδες διαπραγματεύσεων.

Οι Γουόριορς πάντως δεν πραγματοποίησαν μια καλή σεζόν στο NBA, καθώς ολοκλήρωσαν τη regular season στη 10η θέση της Δύσης και έμειναν εκτός playoffs.

