Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Κιλιάν Εμπαπέ έμεινε εκτός αποστολής των «μερένγκες» για το clasico

Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται απόψε την Ρεάλ Μαδρίτης (22:00 Novasports 1HD, Newsit.gr) 35η αγωνιστική στη La Liga και ετοιμάζεται να σηκώσει το 29ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Οι “μερένγκες” θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Κιλιάν Εμπαπέ στο αποψινό clasico.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης για το ντέρμπι στην έδρα της Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος επιθετικός φαινόταν να έχει αναρρώσει από τον τραυματισμό που υπέστη εναντίον της Μπέτις, αλλά τελικά το προπονητικό επιτελείο αποφάσισε να μηρισκάρει τη συμμετοχή του.

Στα θετικά νέα στη Ρεάλ Μαδρίτης, η παρουσία του Τιμπό Κουρτουά στην αποστολή. Ο Βέλγος τερματοφύλακας επιστρέφει μετά τον τραυματισμό του στις 17 Μαρτίου και προορίζεται να πάρει γάντια βασικού στο “Καμπ Νου”.

Θυμίζουμε ότι οι Καταλανοί βρίσκονται στο +11 από τους Μαδριλένους και -τέσσερις “στροφές” πριν το τέλος του πρωταθλήματος- θέλουν να συνδυάσουν μια νίκη κόντρα στη μισητή τους αντίπαλο, με την κατάκτηση του δεύτερου σερί τίτλου και 29ου συνολικά στην ιστορία τους. Ακόμα και η ισοπαλία όμως είναι αρκετή για τους “μπλαουγκράνα”, για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης:

Τιμπό Κουρτουά, Αντρέι Λούνιν και Σέρχιο Μέστρε, Νταβίντ Αλάμπα, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Ασένσιο, Άλβαρο Καρέρας, Φραν Γκαρσία, Αντόνιο Ρίντιγκερ, Χάουσεν και Νταβίντ Χιμένεθ, Τζουντ Μπέλινγκχαμ, Εντουάρντο Καμαβινγκά, Ορελιέν Τσουαμενί, Τιάγκο, Σεστέρο και Παλάσιος, Βινίσιους Τζούνιορ, Γκονζάλο, Μπραΐμ Ντίαθ και Μασταντουόνο.