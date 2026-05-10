Η ΕΠΟ έδωσε το βραβείο «Most Valuable Parent» στη μητέρα του Τιάγκο Νους και αυτή δάκρυσε

Σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας (σ.σ. σήμερα 10.05 είναι η Γιορτή της Μητέρας), η ΕΠΟ τίμησε τη μητέρα του Τιάγκο Νους του ΟΦΗ με το συμβολικό βραβείο “Most Valuable Parent”, σε μια κίνηση που της προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση και την έκανε να ξεσπάσει σε δάκρυα.

Θυμίζουμε ότι η μητέρα του Τιάγκο Νους, Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος κατάφερε να γίνει ένα από τα κεντρικά πρόσωπα του πρόσφατου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αφού πανηγύρισε το γκολ του γιου της, σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα του Πανθεσσαλικού.

Το συγκεκριμένο σκηνικό συγκλόνισε άπαντες και ώθησε την ΕΠΟ στο να προχωρήσει σε μία ιδιαίτερη πρωτοβουλία με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας (10.05.2026), καθώς έδωσε ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP στην μητέρα του Νους, Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος.

Η ΕΠΟ θέλησε να αναδείξει αυτή τη διάσταση του αθλητισμού, τιμώντας τη μητέρα του Αργεντινού επιθετικού, με το συμβολικό βραβείο “Most Valuable Parent”.

Οπως αναφέρει η ΕΠΟ: “Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: με το «Most Valuable Parent», που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιάννης Μπαρτσώκας, δημιουργός της εικαστικής σειράς τού τελικού «Πάντα Εδώ».

Με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν -υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό-, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

Δείτε το video της ΕΠΟ για την κα Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος και την ίδια να μιλά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή”.

