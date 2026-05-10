Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Εντυπωσιακό κορεό αναμένεται να εμφανιστεί από τους ερυθρόλευκους οπαδούς στο «Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε τον ΠΑΟΚ στο “Γ. Καραϊσκάκης” (19:30 COSMOTE SPORT 3Newsit.gr) και θέλει μόνο τη νίκη, για να συνεχίσει μέχρι το τέλος των πλέι οφ τη “μάχη” για την κατάκτηση της φετινής Super League. Ένα ματς στο οποίο οι οπαδοί των “ερυθρόλευκων” αναμένεται να κάνουν την παρουσία τους παραπάνω από αισθητή.

Πιο συγκεκριμένα, η Θύρα 7 θα εμφανίσει στις εξέδρες του “Καραϊσκάκης” ένα μοναδικό κορεό. Όπως τονίζεται, θα είναι ένα από τα ωραιότερα που έχουν φτιαχτεί από τους φίλους του Ολυμπιακού και παρουσιαστεί στις εξέδρες του φαληρικού γηπέδου.

Το κορεό θα είναι εμπνευσμένο στο πλαίσιο της 40ής επετείου από την αδελφοποίηση με τους οπαδούς του Ερυθρού Αστέρα.

Να τονίζουμε ότι για το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ έχουν μείνει λιγότερα από 1000 εισιτήρια διαθέσιμα.