Ο Τάσος Δουβίκας έβαλε γκολ και στην Ελλάς Βερόνα και έβγαλε την Κόμο στην Ευρώπη

Ελπίζει ακόμα και για έξοδο στο Chamions League η ομάδα του Έλληνα επιθετικού
Με τον Τάσο Δουβίκα να βάζει το 13ο του γκολ στη φετινή Serie A, η Κόμο πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ελλάς Βερόνα, με την ομάδα του Έλληνα επιθετικού να εξασφαλίζει μαθηματικά ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν και ελπίζει για Champions League!

Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το σκορ για την Κόμο στο 71’ με δυνατό σουτ του Έλληνα επιθετικού, ενώ τρία λεπτά μετά οι -ήδη υποβιβασμένοι- γηπεδούχοι ισοφάρισαν, αλλά το τέρμα του Μπάουι ακυρώθηκε μέσω VAR, για οφσάιντ του Βαλεντίνι στο ξεκίνημα της φάσης.

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας έφτασε τους 65 βαθμούς και σφράγισε ουσιαστικά την παρουσία της είτε στο Europa League, είτε στο Conference League. Η έβδομη Αταλάντα βρίσκεται στο -10, αλλά έχει να δώσει τρία ματς.

Παράλληλα, η Κόμο απέχει μόλις δύο βαθμούς από την τέταρτη Μίλαν, που έχει επίσης έναν αγώνα λιγότερο, καθώς και δύο από την τρίτη Γιουβέντους, ελπίζοντας βάσιμα ακόμα και για έξοδο στο επόμενο Champions League!

Με το γκολ αυτό, ο Τάσος Δουβίκας έπιασε στη δεύτερη θέση του πίνακα των σκόρερ της Serie A τον Μάρκους Τουράμ της πρωταθλήτριας Ίντερ, με τον Λαουτάρο Μαρτινες των “νερατζούρι” να είναι ο μοναδικός που τους ξεπερνάει (17 γκολ).

