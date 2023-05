Η Red Bull συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στη σεζόν και μετά το Μπακού, έκανε το 1-2 και στο Γκραν Πρι της Formula 1 στο Μαϊάμι, με τον Φερστάπεν να πανηγυρίζει αυτή τη φορά την πρώτη θέση και τη νίκη.

Παρότι ξεκίνησε από την 9η θέση, ο Φερστάπεν έδειξε γιατί είναι… πρωταθλητής και με ένα τέλειο αγώνα, άφησε πίσω του και τον ομόσταυλό του στη Red Bull και νικητή στο Μπακού, Σέρχιο Πέρεζ.

Στο βάθρο ανέβηκε και ο Αλόνσο με την Aston Martin του, ενώ ο Ράσελ με τη Mercedes ήταν τέταρτος και ο Σάινθ με τη Ferrari πέμπτος, ενώ ακολούθησαν οι Χάμιλτον, Λεκλέρκ, Γκασλί, Οκόν, Μάγκνουσεν, στη βαθμολογούμενη 10άδα.

