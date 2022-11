Χρόνο συμμετοχής στην G League παίρνουν Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και οι Κώστας και Άλεξ Αντετοκούνμπο.

Οι Texas Legends (σ.σ. θυγατρική των Ντάλας Μάβερικς) πέρασαν με 120-113 από την έδρα των Austin Spurs (θυγατρική του Σαν Αντόνιο), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να παίζει σε 27 λεπτά και να μετρά 18 πόντους με 4/5 βολές, 2/5 τρίποντα και 2/8 δίποντα, καθώς επίσης 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

Σε άλλο ματς της G League, ο Κώστας Αντετοκούνμπο βγήκε… νικητής στην “κόντρα” με τον αδερφό του Άλεξ, την πρώτη φορά που οι δύο τους βρέθηκαν αντίπαλοι, αφού η Γουίντι Σίτι Μπουλς (σ.σ. θυγατρική των Σικάγο Μπουλς) επικράτησε εκτός έδρας με 115-110 των Ουισκόνσιν Χερντ στην Oshkosh Arena, στην πρεμιέρα της σεζόν 2022/23 για την G-League.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο σημείωσε 14 πόντους (6/9 δίποντα, 1/3 βολές), μάζεψε 7 ριμπάουντ και έδωσε μία ασίστ, ενώ ο Άλεξ Αντετοκούνμπο πέτυχε 4 πόντους (2/2 δίποντα) και μάζεψε 2 ριμπάουντ.

