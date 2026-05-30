Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Το φοβερό γκολ του Χάβερτς για το 1-0 των Λονδρέζων στον τελικό του Champions League

Προβάδισμα για την Άρσεναλ μόλις στο 6ο λεπτό του τελικού
Η φάση με το γκολ της Άρσεναλ / REUTERS/Marton Monus
Η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League και οι “κανονιέρηδες” έβαλαν από νωρίς “φωτιά” στο ματς, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο Κάι Χάβερτς έφυγε στην κόντρα επίθεση για την Άρσεναλ από αριστερά και με μία “φωτοβολίδα” από κοντά, στην κλειστή γωνία του τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 στον τελικό του Champions League.

Κόντρα στην πρωταθλήτρια Ευρώπης έτσι, η ομάδα του Λονδίνου πήρε προβάδισμα τίτλου στη Βουδαπέστη, με τον Κάι Χάβερτς να πετυχαίνει ένα ακόμη σημαντικό γκολ για τη φετινή πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Το γκολ για το Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ 0-1

Ο Χάβερτς ξεσήκωσε έτσι και την κερκίδα των Λονδρέζων.

