Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Ο Ντεμπελέ ισοφάρισε σε 1-1 με πέναλτι για τους Παριζιάνους

Η φάση του πέναλτι και η εύστοχη εκτέλεση του σούπερ σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν
Η φάση με το πέναλτι του Ντεμπελέ
Η Παρί Σεν Ζερμέν ισοφάρισε την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League, με τον Ούσμαν Ντεμπελέ να πετυχαίνει το 1-1 για την ομάδα του, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με την Άρσεναλ να έχει πάρει το προβάδισμα με γκολ του Κάι Χάβερτς από το 60 λεπτό του τελικού του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν πίεσε για την ισοφάριση και τη βρήκε χάρη σε ένα πέναλτι του Ούσμαν Ντεμπελέ.

Στα μισά του δευτέρου μέρους, ο Χβίτσα Κβαρατσκέλια μπήκε στην περιοχή των Λονδρέζων από αριστερά και ανετράπη από τον Μοσκέρα, με αποτέλεσμα ο διαιτητής να δείξει τη βούλα του πέναλτι. Οι Παριζιάνοι βρήκαν έτσι το γκολ της ισοφάρισης και έφεραν το ματς στα… ίσια.

Το γκολ της Παρί Ζεν Ζερμέν

Η Παρί διαμαρτυρήθηκε και για δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μοσκέρα, αλλά ο διαιτητής αρνήθηκε.

