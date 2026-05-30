Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Το εντυπωσιακό σόου με τους «Killers» στον τελικό Champions League

Ο αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League αποτελεί το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός της χρονιάς και συνοδεύτηκε από ένα εντυπωσιακό σόου στη Βουδαπέστη.

Στο γήπεδο “Φέρεντς Πούσκας”, η περσινή πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει τη φετινή πρωταθλήτρια Αγγλίας, Άρσεναλ, σε μία σπουδαία “μονομαχία” για τον τίτλο του Champions League.

Στον τελικό ξεχώρισε όμως και το σόου πριν τη σέντρα του αγώνα, με το διάσημο συγκρότημα των Killers να δίνει ένα διαφορετικό τόνο στο γήπεδο και την κερκίδα, δημιουργώντας μία φοβερή ατμόσφαιρα στο ματς του τροπαίου.

Ακολούθησε η σέντρα του αγώνα, με την Άρσεναλ να ξεκινάει με γκολ τον τελικό.