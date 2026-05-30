Ο Κάιλ Χάβερτς της Άρσεναλ στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει γκολ σε πάνω από ένα τελικό Champions League

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στον τελικό του Champions League, με τον Κάιλ Χάβερτς να κάνει μια κούρσα από το χώρο του κέντρου και να σκοράρει από πλάγια θέση -και μέσα από τη μικρή περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν- κάνοντας το 0-1.
Ο Γερμανός διεθνής έχει σκοράρει ξανά σε τελικό του Champions League, το 2021, δίνοντας στην Τσέλσι την κούπα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Χάβερτς μπήκε έτσι στο “κλαμπ” με τους παίκτες που έχουν σημειώσει γκολ σε πάνω από ένα τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.
Kai Havertz scores again #UCLfinal pic.twitter.com/V6RtLYOovK— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
Players to have scored in multiple UEFA Champions League finals:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026
Cristiano Ronaldo
Gareth Bale
Lionel Messi
Samuel Eto’o
Raúl González
Vinícius Júnior
Mario Mandžukić
Sergio Ramos
Kai Havertz #UCLfinal
Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Γκάρεθ Μπέιλ, Σαμουέλ Έτο, Ραούλ Γκονζάλεθ, Βινίσιους Τζούνιορ, Μάριο Μάντζουκιτς και Σέρχιο Ράμος είναι οι υπόλοιποι που το έχουν καταφέρει.