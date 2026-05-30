Ο Κάιλ Χάβερτς της Άρσεναλ στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει γκολ σε πάνω από ένα τελικό Champions League

Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στον τελικό του Champions League, με τον Κάιλ Χάβερτς να κάνει μια κούρσα από το χώρο του κέντρου και να σκοράρει από πλάγια θέση -και μέσα από τη μικρή περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν- κάνοντας το 0-1.

Ο Γερμανός διεθνής έχει σκοράρει ξανά σε τελικό του Champions League, το 2021, δίνοντας στην Τσέλσι την κούπα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Χάβερτς μπήκε έτσι στο “κλαμπ” με τους παίκτες που έχουν σημειώσει γκολ σε πάνω από ένα τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Players to have scored in multiple UEFA Champions League finals:



Cristiano Ronaldo

Gareth Bale

Lionel Messi

Samuel Eto’o

Raúl González

Vinícius Júnior

Mario Mandžukić

Sergio Ramos

Kai Havertz #UCLfinal — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026

Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Γκάρεθ Μπέιλ, Σαμουέλ Έτο, Ραούλ Γκονζάλεθ, Βινίσιους Τζούνιορ, Μάριο Μάντζουκιτς και Σέρχιο Ράμος είναι οι υπόλοιποι που το έχουν καταφέρει.