Ο Κάιλ Χάβερτς της Άρσεναλ στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει γκολ σε πάνω από ένα τελικό Champions League

Ο Γερμανός έχει σκοράρει σε δυο τελικούς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης
Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ στον τελικό του Champions League, με τον Κάιλ Χάβερτς να κάνει μια κούρσα από το χώρο του κέντρου και να σκοράρει από πλάγια θέση -και μέσα από τη μικρή περιοχή της Παρί Σεν Ζερμέν- κάνοντας το 0-1.

Ο Γερμανός διεθνής έχει σκοράρει ξανά σε τελικό του Champions League, το 2021, δίνοντας στην Τσέλσι την κούπα κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Χάβερτς μπήκε έτσι στο “κλαμπ” με τους παίκτες που έχουν σημειώσει γκολ σε πάνω από ένα τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

 

Κριστιάνο Ρονάλντο, Λιονέλ Μέσι, Γκάρεθ Μπέιλ, Σαμουέλ Έτο, Ραούλ Γκονζάλεθ, Βινίσιους Τζούνιορ, Μάριο Μάντζουκιτς και Σέρχιο Ράμος είναι οι υπόλοιποι που το έχουν καταφέρει.

