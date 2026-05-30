Σάκοτα μετά το ΑΕΚ – Ολυμπιακός: «Θα δούμε σε ποιο πόστο θα συνεχίσω»

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με 95-68 από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών της GBL και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να κάνει έναν πρώτο απολογισμό για την Ένωση.

Μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, ο Ντράγκαν Σάκοτα αναγνώρισε την ανωτερότητα του Ολυμπιακού, αλλά έκανε λόγο για επιτυχημένη σεζόν για την ΑΕΚ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει στον πάγκο της ομάδας του και την επόμενη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Σάκοτα

«Δεν έχουμε φτιάξει την ομάδα να παίξει δύο παιχνίδια σε τρεις μέρες φαίνεται. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια. Όταν φεύγει ένας, είναι σαν να φεύγουν 3-4 στους μεγάλους. Παίξαμε αρκετά χαλαρά στο πρώτο ημίχρονο, δεν βρήκαμε ρυθμό. Άλλη η ταχύτητα του Ολυμπιακού, οι συνεργασίες, το διάβασμα μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να είσαι πολύ προετοιμασμένος για να ακολουθήσεις και να έχεις περισσότερους παίκτες με ενέργεια για να αντέξουν 40 λεπτά.

Δεν περίμενα σήμερα πολλά πράγματα. Τελείωσε η χρονιά. Θα κάνουμε ένα απολογισμό. Ξέρουμε πως είναι επιτυχημένη για εμάς, απλά πρέπει να πούμε κάποια πράγματα και να δούμε τι θα κάνουμε.

Έχω συμβόλαιο. Απλά κάθε χρόνο στην συνάντηση λέμε σε τι πόστο συνεχίζω, δε συνεχίζω. Έχουμε μέρες μπροστά μας και θα δούμε. Αυτό έγραφε από την πρώτη στιγμή στο συμβόλαιο. Δηλαδή να διαλέξω αν νιώθω και πιστεύω ότι μπορώ να συνεχίσω, αυτή είναι η συμφωνία. Νιώθω καλά. Είναι πολλά άλλα που πρέπει να αναλύσουμε και να πούμε».