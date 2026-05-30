Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το πρόγραμμα των τελικών της GBL

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα αναμετρηθούν για για ακόμα φορά στους τελικούς της GBL, αφού ξεπέρασαν τα “εμπόδια” των ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αντίστοιχα, με σκορ 2-0.

Ο πρώτος τελικός των δύο “αιωνίων” είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στις 21:00, στην έδρα του Ολυμπιακού, ενώ το Game 2 θα διεξαχθεί δύο μέρες αργότερα, την Παρασκευή 5 Ιουνίου με ώρα έναρξης και πάλι στις 21:00, στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο τρίτος τελικός θα διεξαχθεί την Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 21:00, στο ΣΕΦ. Σε περίπτωση που η σειρά των τελικών κριθεί σε περισσότερες από τρεις αναμετρήσεις, τότε αυτές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου (21:00) αλλά και το Σάββατο 13 Ιουνίου (21:00).

Το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (3/6, 21:00) Game 1

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (5/6, 21:00) Game 2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (8/6, 21:00) Game 3

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (10/6, 21:00, εφόσον χρειαστεί) Game 4

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (13/6,18:00, εφόσον χρειαστεί) Game 5