Παρί Σεν Ζερμέν – Άρσεναλ: Στην κερκίδα ο Αρσέν Βενγκέρ και ο Ράφα Μπενίτεθ

Ο θρύλος της Άρσεναλ και ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού στην εξέδρα του τελικού
Η Παρί Σεν Ζερμέν “μάχεται” με την Άρσεναλ στον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και στο γήπεδο έδωσαν το “παρών” σπουδαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και οι Αρσέν Βενγκέρ και Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Αρσέν Βενγκέρ δεν θα μπορούσε φυσικά να χάσει το μεγάλο ματς της αγαπημένης του Άρσεναλ στον πρώτο τελικό του Champions League, μετά τη δική του παρουσία σε αυτόν του 2006, όπου και είχε ηττηθεί ως προπονητής των “κανονιέρηδων” από την Μπαρτσελόνα.

Η κάμερα “έπιασε” τον Αλσατό τεχνικό να αγωνιά στην εξέδρα, ενώ κοντά του καθόταν και ο πρώην πια προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ μαζί με τον τεχνικό της εθνικής Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ.

Κοντά τους και οι Φρανκ Γκούλιτ, Ίαν Ράιτ και Λουίς Φίγκο.

