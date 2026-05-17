Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Οι ενδεκάδες στο ντέρμπι της Λεωφόρου

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε λίγη ώρα (17/05/26, 19:30, Live από το Newsit.gr) τον ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League και οι προπονητές των δύο ομάδων ανακοίνωσαν τις ενδεκάδες για το ντέρμπι της Λεωφόρου.

Ράφα Μπενίτεθ και Ραζβάν Λουτσέσκου είχαν να διαχειριστούν για ένα ακόμη ματς, σημαντικές απουσίες, με τον Παναθηναϊκό να έχει έτσι τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης και τον ΠΑΟΚ τον Ανέστη Μύθου.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μύθου.