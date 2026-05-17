Η Ίντερ γιόρτασε το 21ο πρωτάθλημα: Χαμός στο Μιλάνο για τους πρωταθλητές Ιταλίας

Η Ίντερ γιόρτασε την Κυριακή (17/5/2026) το 21ο σκουντέτο της ιστορίας της, με το Μιλάνο να ντύνεται στα χρώματα της ομάδας του Κρίστιαν Κίβου, η οποία επέστρεψε στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Η Ιντερ δεν μπόρεσε να νικήσει, εντός έδρας, την (υποβιβασμένη) Βερόνα, έμεινε στο 1-1, καθώς οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν στις καθυστερήσειςγια την 37η αγωνιστική (και προτελευταία) στη Serie A, αλλά αυτό δεν χάλασε το πάρτι και την αποθέωση από τους δεκάδες χιλιάδες τιφόζι που κατέκλυσαν μέσα και έξω το «Μεάτσα» για να γιορτάσουν το 21ο σκουντέτο στην ιστορία τους.

Η πρώτη σεζόν του Κρίστιαν Κίβου στον πάγκο της Ιντερ μόνο ονειρεμένη μπορεί να χαρακτηριστεί, με τους «νερατζούρι» όχι απλά να επιστρέφουν στην κορυφή και στο σκουντέτο, αλλά να το συνδυάζουν και με το 10ο κύπελλο στην ιστορία του συλλόγου μετά από το 2-0 επί της Λάτσιο στον τελικό.

Η Ιντερ προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Εντμουντσον στο 47ο λεπτό, αλλά στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η Βερόνα βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Μπόουϊ.

Μετά τη λήξη του ματς έγινε ο γύρος θριάμβου εντός του γηπέδου καθώς και απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου της πρωταθλήτριας στην Ιντερ, ενώ ακολούθησε γιορτή στο κέντρο του Μιλάνου, με το ανοιχτό λεωφορείο των νερατζούρι να διασχίζει πολλούς κεντρικούς δρόμους για να αποθεωθεί από τον κόσμο.