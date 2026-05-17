ΑΕΚ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι των πλέι οφ της Super League

ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Allwyn Arena, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, μια αναμέτρηση που έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον μόνο για τους Πειραιώτες, αφού δίνουν μάχη για να βγουν δεύτεροι και να περάσουν στα προκριματικά του Champions League.

Περίπου μια ώρα πριν τη σέντρα του ΑΕΚ – Ολυμπιακός, οι Μάρκο Νίκολιτς και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκάλυψαν τις ενδεκάδες που θα χρησιμοποιήσουν στο ντέρμπι της Allwyn Arena.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Ρότα, Ρέλβας, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Γιόβιτς, Ζίνι

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ροντινέι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί