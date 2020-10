MVP του Basketball Champions League ο Κιθ Λάνγκφορντ (pic)

Νέα σπουδαία διάκριση για τον Κιθ Λάνγκφορντ. Ο Αμερικανός γκαρντ της ΑΕΚ κατέκτησε το βραβείο του MVP της σεζόν στο Basketball Champions League.

Λίγες ώρες πριν από τον ημιτελικό της Ένωσης με τη Σαραγόσα, το BCL ανακοίνωσε ότι ο Λάνγκφορντ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν.

Ο 37χρονος γκαρντ σκόραρε περισσότερους από 25 πόντους σε πέντε διαφορετικά ματς, ενώ μέχρι στιγμής μετρά 19,4 πόντους ανά παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ο Λάνγκφορντ ήταν και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, μαζί με τους Μαρσελίνιο Χουέρτας, Βόιτσεχ Χρούμπαν, Τασόν Τόμας και Γκιόργκι Σερμαντίνι.

Να σημειωθεί ότι ο πολύπειρος άσος έχει κερδίσει – μεταξύ άλλων- δύο φορές το βραβείο του πρώτου σκόρερ της Euroleague και μία φορά την αντίστοιχη πρωτιά στο Eurocup.

Keith Langford is the #BasketballCL MVP of the Season 👏



