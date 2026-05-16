Πλέι οφ NBA: Στους τελικούς της Δύσης οι Σαν Αντόνιο Σπερς, ισοφάρισαν σε 3-3 οι Ντιτρόιτ Πίστονς στην Ανατολή

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς “άλωσαν” την έδρα των Μινεσότα Τίμπεργουλβς και έφθασαν στη νίκη με 139-109, για το 4-2 στη σειρά των πλέι οφ του NBA και την πρόκριση στους τελικούς της Δύσης, όπου τους περιμένουν ήδη οι περσινοί πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Με δυνατό ξεκινήμα επιθετικά στο ματς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς δεν επέτρεψαν στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς να… πιστέψουν στην ισοφάριση της σειράς στα πλέι οφ του NBA και έφθασαν σε μία “καθαρή” νίκη, επικρατώντας και στις τέσσερις περιόδους της αναμέτρησης.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Στεφόν Κάστλ με 32 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο ΝτεΆρον Φοξ πρόσθεσε 21 πόντους με 9 ασίστ και ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα 19 πόντους με 6 ριμπάουντ. Για τους ηττημένους, ο Άντονι Έντουαρντς έμεινε στους 24 πόντους.

Αντίθετα, στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, οι Ντιτρόιτ Πίστονς έμειναν “ζωντανοί” στη “μάχη” για την πρόκριση στους τελικούς, αφού βρήκαν το μπρέικ στην έδρα των Κλίβελαντ Καβαλίερς με 115-94.

Έχοντας ως “όπλο” την άμυνά τους και με τον Κέιντ Κάνινγχαμ να οδηγεί την ομάδα του με 21 πόντους και 8 ασίστ, τα “bad boys” ισοφάρισαν τη σειρά σε 3-3 και θα δώσουν 7ο παιχνίδι στην έδρα τους, για το “εισιτήριο” στους τελικούς της Ανατολής.

Ο Χάρντεν είχε 23 πόντους, 7 ασίστ, αλλά και 8 λάθη για τους “Ιππότες”.