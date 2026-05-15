Άστον Βίλα – Λίβερπουλ 4-2: «Κλείδωσαν» την 4η θέση στην Premier League και την έξοδο στο Champions League οι «χωριάτες»

Η Άστον Βίλα πήρε το ντέρμπι της 4ης θέσης στην Premier League, αφού ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έφθασαν σε μία επιβλητική νίκη με 4-2 επί της απογοητευτικής Λίβερπουλ.

Με τις δύο ομάδες ισόβαθμες πριν τη σέντρα του αγώνα, ο νικητής θα εξασφάλιζε την 4η θέση και την έξοδο στο Champions League, γεγονός που κατάφερε τελικά η Άστον Βίλα, αφήνοντας τη Λίβερπουλ σε… αγωνία ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής της Premier League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “χωριάτες” προηγήθηκαν στο ματς με τον Ρότζερς στο 42′ και παρά την ισοφάριση του Φαν Ντάικ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, βρήκαν δύο ακόμη γκολ με τον Γουάτκινς και ένα με τον Μαγκίν, για να δώσουν διαστάσεις θριάμβου στην επικράτησή τους, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς και την έξοδο στην Premier League.

Η Λίβερπουλ μείωσε στο φινάλε με δεύτερο γκολ του Φαν Ντάικ και θα συνεχίσει πλέον μέχρι τέλους τη “μάχη” με την Μπόρνμουθ για την 5η προνομιούχο θέση, διατηρώντας πάντως την τύχη στα χέρια της ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής στο πρωτάθλημα Αγγλίας.