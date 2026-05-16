Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Νικ Καλάθη

Συμβόλαιο δύο ετών έχει προσφέρει στον Έλληνα γκαρντ ο ΠΑΟΚ
Ο Νικ Καλάθης
Ο Νικ Καλάθης με τη φανέλα της Παρτιζάν / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του Νικ Καλάθη και οι δύο πλευρές εμφανίζονται πλέον κοντά σε συμφωνία, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Με τον Μυστακίδη στην ηγεσία του, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να “εκτοξεύσει” το μπάτζετ του τη νέα σεζόν, για να διεκδικήσει την είσοδο στη Euroleague και ένα από τα “δυνατά” ονόματα που έχει στο “στόχαστρό” του είναι ο Νικ Καλάθης.

Ο διεθνής γκαρντ είχε πέρυσι 4,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 4,2 ασίστ σε μία κακή σεζόν της Παρτιζάν στη Euroleague, αλλά ο ΠΑΟΚ του προσφέρει κλειστό διετές συμβόλαιο και είναι κοντά στο να αποσπάσει το “ναι” του κορυφαίου πασέρ της Ευρώπης.

