Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ στην πρεμιέρα του στη Γενεύη

Τον 22χρονο Γάλλο τενίστα θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο του τουρνουά ο Τσιτσιπάς
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο/ REUTERS/Manon Cruz
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αγωνιστεί στο 250άρι τουρνουά της Γενεύης, πριν το Roland Garros και στην πρεμιέρα του θα αντιμετωπίσει τον Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ.

Στα 22 του χρόνια, ο Γάλλος Τζιοβάνι Μπετσί Περικάρ θεωρείται ανερχόμενο ταλέντο στο τουρ και βρίσκεται πλέον στο Νο58 της παγκόσμιας κατάταξης, όντας το φαβορί πια κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά, που έχει υποχωρήσει στην 75η θέση του κόσμου.

Η “μάχη” των δύο τενιστών δεν έχει οριστεί ακόμη στο πρόγραμμα του τουρνουά, το οποίο και ξεκινάει πάντως την ερχόμενη Κυριακή (17/5). Όποιος νικήσει πάντως στο ματς της πρεμιέρας, θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο τον Λέρνερ Τιέν.

