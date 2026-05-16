Mundo Deportivo: «Ο Τσάβι Πασκουάλ φεύγει από την Μπαρτσελόνα – Ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός»

Ξεκίνησαν τα σενάρια για τον Παναθηναϊκό μετά τον αποκλεισμό του από τη Βαλένθια στη Euroleague
Ο Τσάβι Πασκουάλ σε αγώνα της Euroleague (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι δεν μπορεί να κρατήσει τον Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο της και ο Ισπανός προπονητής θα βγει στην αγορά το καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό, τη Χάποελ Τελ Αβίβ και την Dubai BC να συνδέονται ήδη με το μέλλον του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Mundo Deportivo, ο Τσάβι Πασκουάλ είναι έξαλλος με τη διοίκηση της Μπαρτσελόνα, αφού αδυνατεί να του προσφέρει τις απαραίτητες εγγυήσεις για το σχεδιασμό της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, με αποτέλεσμα να σκέφτεται ακόμη και να πληρώσει τη ρήτρα των 300.000 ευρώ, για να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Το ρεπορτάζ του καταλανικού Μέσου αναφέρει μάλιστα ότι ενδιαφέρον για τον Ισπανό τεχνικό έχουν δείξει ήδη ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ, αλλά φαβορί για την απόκτησή του είναι η Dubai BC. Η ομάδα των ΗΑΕ αναμένεται να αυξήσει το μπάτζετ της ενόψει της νέας σεζόν και δεν έχει πλέον στον πάγκο της τον Γκόλεματς, σε αντίθεση με τους “πράσινους”, που έχουν ακόμη προπονητή τον Αταμάν, αλλά και τους Ισραηλινούς που συνεχίζουν τη χρονιά με τον Ιτούδη.

