Οι Φοίνιξ Σανς έκαναν το 4-2 επί των Νιου Ορλίνς Πέλικανς, με τον Κρις Πολ να καλύπτει και το κενό του Ντέβιν Μπούκερ, οδηγώντας την ομάδα του στα ημιτελικά της Ανατολής, όπου θα αντιμετωπίσει τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Αμερικανός γκαρντ πραγματοποίησε μάλιστα ένα εκπληκτικό Game 6 για την ομάδα του, αφού πέτυχε 33 πόντους με 14/14 (4/4 βολές, 13/13 δίποντα, 1/1 τρίποντο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το γεγονός αποτέλεσε μάλιστα και ιστορικό ρεκόρ για το NBA, αφού ποτέ πριν στα play off δεν πέτυχε κάποιος παίκτης πάνω από 12 σουτ χωρίς να αστοχήσει ούτε μία φορά.

Chris Paul is the first player in NBA HISTORY to make 13+ shots in a Playoff game without a miss.@CP3: 14-14 shooting, 33 points pic.twitter.com/hXrWuvN68X