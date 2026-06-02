Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τα στοιχεία των ντέρμπι και το 78,81% που δίνει το πλεονέκτημα έδρας για τον τίτλο

Η GBL μπαίνει στη φάση μέσα από την οποία θα αναδειχτεί ο πρωταθλητής για την περίοδο 2025-26. Οι τελικοί της αρχίζουν αύριο (03.06.2026, 21:00, ΕΡΤ2 Σπορ, Newsit.gr) με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να μπαίνουν για πέμπτη συνεχόμενη σεζόν σε αυτήν την αφετηρία.

Μια ημέρα πριν το game 1 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, ο ΕΣΑΚΕ δίνει ενδιαφέροντα στοιχεία για τους “αιωνίους” και τις “μάχες” τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται “… ο Ολυμπιακός έφτασε στους τελικούς έχοντας κάνει το απόλυτο με το 24/24 της κανονικής περιόδου και αποκλείοντας στα playoffs με 2-0 νίκες τον Κολοσσό H Hotels Collection και την ΑΕΚ. Έτσι συμπλήρωσε ένα χρόνο αήττητος στη Stoiximan GBL, αφού η τελευταία ήττα του ήταν εκείνη της 30ής Μαΐου 2025, στον 1ο τελικό των περσινών playoffs από τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 80-68. Ο Ολυμπιακός έγινε η πέμπτη ομάδα που έφτασε αήττητη στους τελικούς του επαγγελματικού Πρωταθλήματος, όμως σε καμία από τις προηγούμενες τέσσερις φορές –δύο ο Ολυμπιακός, δύο ο Παναθηναϊκός- δεν το διατήρησε εκεί.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τερμάτισε 2ος στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 19-5 και προκρίθηκε στους τελικούς αποκλείοντας με 2-0 νίκες τη Μύκονο Betsson στα προημιτελικά και τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά. Αυτή είναι η 13η φορά από το 2003, όταν και καθιερώθηκε το σημερινό σύστημα διεξαγωγής των playoffs, που οι «πράσινοι» πέρασαν χωρίς ήττα τις δύο πρώτες φάσεις τους. Η τελευταία φορά που δεν το κατάφεραν ήταν το 2023 όταν χρειάστηκε πέντε παιχνίδια για να αποκλείσει το Περιστέρι στα ημιτελικά ενώ είχε περάσει με 2-0 το εμπόδιο του Άρη στα προημιτελικά.

Το πρόγραμμα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3/6 – 21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR

5/6 – 21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός

8/6 – 21:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR

10/6 – 21:00 Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός (Αν χρειαστεί)

13/6 – 18:00 Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR (Αν χρειαστεί)

Η παρουσία τους στους τελικούς

H Stoiximan GBL ετοιμάζεται για την 33η σειρά τελικών της και οι δύο «αιώνιοι» θα αναμετρηθούν για 23η φορά. Οι «πράσινοι» κέρδισαν τις 13 και οι «ερυθρόλευκοι» τις εννιά από αυτές τις 22 σειρές. Πρόκειται για ένα από τα οχτώ ζευγάρια τελικών στην ιστορία του επαγγελματικού Πρωταθλήματος ενώ οι δρόμοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού AKTOR διασταυρώνονται σε αυτούς για 18η συνεχόμενη φορά, σε σεζόν στις οποίες συνυπήρξαν και μπορούσαν να τεθούν αντιμέτωποι.

Ο Ολυμπιακός θα είναι παρών για 26η φορά στους τελικούς της Stoiximan GBL, εξακολουθώντας πάντως να έχει αρνητικό πρόσημο σε αυτές τις σειρές, αφού κέρδισε 11 και έχασε 14. Τα αποτελέσματα του όμως στις σειρές τελικών είναι σχεδόν απόλυτα ισορροπημένα αφού μετρούν 54 νίκες και 55 ήττες σε αυτήν τη φάση των playoffs. Το πλεονέκτημα έδρας δεν είναι τόσο σημαντικό γι’ αυτόν αφού από τις 13 σειρές τελικών στις οποίες αγωνίστηκε με αυτό, έχασε τις πέντε, όλες με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR και τελευταία το 2017.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αγωνιστεί για 30ή φορά στους τελικούς από τους οποίους απουσίασε μόνο το 1994, το 1997 και το 2002 ενώ βέβαια το 2020 δεν έγιναν τα playoffs. Από τις 29 παρουσίες του στους τελικούς, μέτρησε 20 κερδισμένες σειρές και τίτλους, πηγαίνοντας κόντρα στο μειονέκτημα της έδρας σε 5/12 σειρές στις οποίες αναγκάστηκε να το διαχειριστεί. Τα κατάφερε, σε όλες τις σειρές με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, το 1999, το 2009, το 2011, το 2013 και το 2017.

Το ζευγάρωμα του 1-2

Ο παράγοντας «έδρα» μπορεί να μην έχει πια την ισχύ που είχε παλιότερα, εξακολουθεί ωστόσο να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις σειρές των τελικών αφού το 78,81% (25/32) των σειρών που έγιναν στα χρόνια της Stoiximan GBL, κρίθηκε υπέρ των ομάδων που είχαν το πλεονέκτημα.

Είναι αξιοσημείωτη επίσης η αναλογία νικών των εκάστοτε γηπεδούχων και φιλοξενούμενων, αφού σε συνολικά 135 αγώνες μόνο οι 31 κατέληξαν σε «διπλό». Οι 18 εκτός έδρας νίκες ήταν του Παναθηναϊκού, 12 μετράει ο Ολυμπιακός και μία η ΑΕΚ.

Τι έγινε στην κανονική περίοδο

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 στην πρώτη φάση του Πρωταθλήματος αφού επικράτησε…

*Με 90-86 στο εντός έδρας παιχνίδι που έγινε στις 12 Οκτωβρίου (Σάσα Βεζένκοφ 22π, 9/9δ, 6ρ, Τάιλερ Ντόρσεϊ 16π, 5ρ, 8ασ, 8κφ – Σι Τζέι Σορτς 19π, 8/12δ, 5ρ, 5ασ, 8κφ, Βασίλης Τολιόπουλος 14π, 4/7τρ).

*Με 101-94 στο εκτός έδρας παιχνίδι που έγινε στις 30 Μαρτίου (Τσέντι Όσμαν 19π, 3/4τρ, 6ρ, Τι Τζέι Σορτς 18π, 7/9δδ, 4ασ, Κέντρικ Ναν 17π, 5/7δ/ – Τάιλερ Ντόρσεϊ 18π, 3/4τρ, Ντόντα Χολ 13π, 5/5δ, 6ρ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης 12π, 3/6τρ, 6ασ).

Η ιστορία

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR έφτασαν τα 224 παιχνίδια στη μεταξύ τους ιστορία από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64). Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν πλέον 104 και οι «πράσινοι» 120 νίκες ενώ το επιμέρους σκορ στα χρόνια του επαγγελματικού Πρωταθλήματος (από το 1992-93) είναι 80-88.

Πέραν των διασταυρώσεων τους στους τελικούς, οι «αιώνιοι» αναμετρήθηκαν ακόμη για τα playoffs…

*Στα ημιτελικά του 2002: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2

*Στα προημιτελικά του 2004: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0.

*Στα προημιτελικά του 2005: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

MILESTONE

* Ο Σάσα Βεζένκοφ ετοιμάζεται να φτάσει στο milestone των 3.000 πόντων αφού χρειάζεται άλλους 15. Ο φόργουορντ του Ολυμπιακού έφτασε τους 2.985 μέσα από 226 αγώνες, έχοντας μέσο όρο 13,2. Πριν από αυτό το milestone όμως, ο Βεζένκοφ θα φτάσει σε ένα άλλο με τον Ολυμπιακό αφού χρειάζεται 11 πόντους για να γίνει ο 6ος παίκτης στην ιστορία του στο επαγγελματικό Πρωτάθλημα που θα φτάσει τους 2.000.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

* Μία νίκη χρειάζεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να μείνει μόνος 2ος στη λίστα των προπονητών με τα περισσότερα κερδισμένα παιχνίδια τελικών στη Stoiximan GBL. Προς το παρόν μοιράζεται τη θέση με τον αείμνηστο Γιάννη Ιωαννίδη έχοντας από 13. Στην κορυφή με 35 είναι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

* Ο Κώστας Παπανικολάου θα μπει στην 20άδα της λίστας των παικτών με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της Stoiximan GBL μέσα από το Game 2 των τελικών. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε τα 378 παιχνίδια στην κατηγορία και μπροστά του με 379 είναι ο Αντώνης Ασημακόπουλος.

* Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ μπήκε στη 10άδα των ξένων επιθετικών ριμπάουντερ στη Stoiximan GBL. Με τα τρία που είχε στο Game 2 των ημιτελικών με την ΑΕΚ, έφτασε τα 378 και ξεπέρασε τον Τζον Πολ Σάσκι (Ηρακλής, Παπάγου, Απόλλων Πάτρας) που είχε 376.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR

MILESTONE

* Έναν πόντο χρειάζεται ο Βασίλης Τολιόπουλος για να φτάσει τους 2.000 στη Stoiximan GBL. Έφτασε τους 1.999 σε 258 αγώνες έχοντας μέσο όρο καριέρας τους 7,74.

FACTS / RANKINGS / ΣΕΡΙ

* Ο Εργκίν Άταμαν γίνεται ο 2ος της λίστας των προπονητών με τις περισσότερες σειρές τελικών στην ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR. Θα τον κοουτσάρει για τρίτη φορά σε αυτήν τη φάση ξεπερνώντας τους Λευτέρη Σούμποτιτς, Αργύρη Πεδουλάκη και Τσάβι Πασκουάλ που είχαν από δύο τέτοιες παρουσίες στον «πράσινο» πάγκο. Η κορυφή της λίστας είναι όμως απρόσιτη με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να έχει 12 σειρές τελικών με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

* Ο Ντίνος Μήτογλου μπήκε μέσα από το Game 2 των ημιτελικών στη 10άδα των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR με τα περισσότερα παιχνίδια στη Stoiximan GBL. Έφτασε τα 193 και ξεπέρασε τον Τζέιμς Γκιστ που είχε 192.

* Ο Τζέριαν Γκραντ με τις έξι ασίστ που είχε στον 2ο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ, έγινε ο 12ος συνολικά παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR και ο 4ος ξένος του που έφτασε και ξεπέρασε τις 300.