Μουντιάλ 2026: Το 25% των ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν εκπροσωπεί διαφορετική χώρα από εκείνη που γεννήθηκε

Τα “σύνορα” στο ποδόσφαιρο έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ανοίξει -όπως και στα περισσότερα αθλήματα- και αυτό φαίνεται και στα ρόστερ των ομάδων που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ του 2026. Σχεδόν ένας στους τέσσερις ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διοργάνωση δεν αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της χώρας, στην οποία γεννήθηκε.

Σύμφωνα με έρευνα του δημοσιογράφου Χάιμε Μάσιας από το Εκουαδόρ, από τους 1.248 ποδοσφαιριστές που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ του 2026 -που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά- οι 289 θα φορούν τη φανέλα διαφορετικής χώρας από εκείνη της γέννησής τους.

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Το ποσοστό αυτό φτάνει το 23,2%, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 16,5% του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Κουρασάο, καθώς από τους 26 ποδοσφαιριστές της αποστολής του μόνο ένας έχει γεννηθεί στη χώρα. Οι υπόλοιποι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή σχέση του νησιού με τη χώρα της Ευρώπης.

Όπως ίσως θα περίμεναν αρκετοί, η Γαλλία αναδεικνύεται ως η χώρα γέννησης των περισσότερων διεθνών που εκπροσωπούν άλλα εθνικά συγκροτήματα. Αλγερία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Αϊτή, Τυνησία, Σενεγάλη και Ακτή Ελεφαντοστού πολλούς ποδοσφαιριστές στα ρόστερ τους, που έχουν γεννηθεί σε γαλλικό έδαφος.

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Από τις 48 ομάδες που θα βρεθούν στο Μουντιάλ του 2026, οι 40 διαθέτουν τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή γεννημένο εκτός των συνόρων τους.

Όπως αναφέρεται, μόλις οκτώ εθνικές ομάδες αποτελούνται αποκλειστικά από παίκτες που έχουν γεννηθεί στη χώρα που εκπροσωπούν. Αυτές είναι οι Κολομβία, Παναμάς, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Σουηδία, Αυστρία και Τσεχία.