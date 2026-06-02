Αλαφούζος: «Υπάρχει μια καταπληκτική ιδέα για να παραμείνει η Λεωφόρος, θέμα Δήμου και Πολιτείας να την ασπαστεί»

O Γιάννης Αλαφούζος μίλησε στην εκπομπής του ΣΚΑΪ “Prime Time” -συμμετέχοντας έτσι στο ντοκιμαντέρ «Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία»- και προχώρησε σε μια σημαντική αποκάλυψη σχετικά με το “Απ. Νικολαΐδης”.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο Γιάννης Αλαφούζος, υπάρχει πρόταση του Παναθηναϊκού σε συνεργασία με αρχιτεκτονικό γραφείο για την ανάπλαση της ιστορικής Λεωφόρου και τη διατήρηση μεγάλου κομματιού του γηπέδου και όχι κατεδάφισης ολόκληρου!

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Με βάση τα όσα είπε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, στόχος είναι η ιστορική έδρα του “τριφυλλιού” είναι να μη χαθεί, αλλά να διατηρηθεί με τρόπο που θα κρατά ζωντανή τη μνήμη και τη σύνδεσή της με τον σύλλογο, ακόμη κι όταν η πρώτη ομάδα θα έχει μεταφερθεί στο νέο της “σπίτι” στο Βοτανικό.

Μάλιστα στην εκπομπή προβλήθηκαν σε μακέτες τα σχέδια για το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ένα πάρκο, γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και ανοιχτή πισίνα.

Σύμφωνα τη συγκεκριμένη πρόταση, στόχος είναι να παραμείνουν τα δύο πέταλα, καθώς και η εξέδρα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ώστε το γήπεδο να μη χαθεί ολοκληρωτικά από τον αστικό χάρτη της Αθήνας.

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Πρόκειται, βέβαια, για μία πρόταση που θα πρέπει να εξεταστεί από την Πολιτεία και τον Δήμο Αθηναίων, πριν φανεί αν μπορεί να προχωρήσει στην πράξη.

Για τον Βοτανικό, ο κ. Αλαφούζος ανέφερε: «Θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο και σύγχρονο γήπεδο. Με διαφορά το πιο όμορφο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό το οποίο δεν μπορεί να αντιγράψει κανείς άλλος : Ότι από μεγάλο μέρος θα φαίνεται η ακρόπολη!

Ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει σταδιακά, μετά το γήπεδο. Θα μπορεί να σταθεί στα πόδια του και μόνος του. Μαζί με το Κορωπί, που είναι το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο προπονητικό κέντρο, ο Παναθηναϊκός θα έχει και γήπεδο και προπονητικό κέντρο για πάντα».