Αθλητικά

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε γκολ στο φιλικό 4-0 του Μαρόκου επί της Μαγαδασκάρης

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού είχε σκοράρει προ ημερών και κόντρα στο Μπουρουντί
ΦΩΤΟ Credit Image: © Ulrik Pedersen
ΦΩΤΟ Credit Image: © Ulrik Pedersen/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)
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Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να περνάει με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και να βάζει γκολ, το Μαρόκο προχώρησε σε μία ακόμη εμφατική εμφάνιση αυτή τη φορά κόντρα Μαδαγασκάρη νικώντας με 4-0 στο προτελευταίο της τεστ της ομάδας πριν την έναρξη του Μουντιάλ του 2026.

Το Μαρόκο άνοιξε το σκορ στο 4′ με τον Σαϊμπάρι που σημείωσε και δεύτερο τέρμα στο 25′ ενώ ο Ραχίμι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σκόραρε στο 78′ το 3-0. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί διαμόρφωσε το τελικό σκορ από κοντά στο 87′, παίρνοντας το “ριμπάουντ” από σουτ που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Θυμίζουμε ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού είχε βάλει δυο γκολ προ ημερών, στην ευρεία νίκη του Μαρόκου επί του Μπουρουνρί με 5-0 (είχε σημειώσει τα δυο πρώτα).

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Αθλητικά
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