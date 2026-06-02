Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πέτυχε γκολ στο φιλικό 4-0 του Μαρόκου επί της Μαγαδασκάρης

Με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να περνάει με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και να βάζει γκολ, το Μαρόκο προχώρησε σε μία ακόμη εμφατική εμφάνιση αυτή τη φορά κόντρα Μαδαγασκάρη νικώντας με 4-0 στο προτελευταίο της τεστ της ομάδας πριν την έναρξη του Μουντιάλ του 2026.

Το Μαρόκο άνοιξε το σκορ στο 4′ με τον Σαϊμπάρι που σημείωσε και δεύτερο τέρμα στο 25′ ενώ ο Ραχίμι με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι σκόραρε στο 78′ το 3-0. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί διαμόρφωσε το τελικό σκορ από κοντά στο 87′, παίρνοντας το “ριμπάουντ” από σουτ που έστειλε την μπάλα στο δοκάρι.

Ayoub El Kaabi makes it four.



Morocco 3-0 Madagascar pic.twitter.com/vSjgrarjNV — Goals Xtra (@GoalsXtra) June 2, 2026

Θυμίζουμε ότι ο επιθετικός του Ολυμπιακού είχε βάλει δυο γκολ προ ημερών, στην ευρεία νίκη του Μαρόκου επί του Μπουρουνρί με 5-0 (είχε σημειώσει τα δυο πρώτα).