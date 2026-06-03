Αθλητικά

Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τον Ντάμφρις και τον αποκτά από την Ίντερ με 20 εκατομμύρια ευρώ

Οι “μερένγκες” φαίνεται πως καλύπτουν το κενό που αφήνει η ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ντάνι Καρβαχάλ
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters
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Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται λίγο πριν τις προεδρικές της εκλογές, ετοιμάζεται να ανακοινώσει την απόκτηση του Ζοσέ Μουρίνιο και την ίδια στιγμή φαίνεται πως ολοκλήρωσε την πρώτη της μετεγγραφή. Η “βασίλισσα” τα βρήκε με τον Ντένζελ Ντάμφρις της Ίντερ, τον οποίο θα κάνει κάτοικο “Μπερναμπέου”, βγάζοντας από τα ταμεία της ένα “αστείο” ποσό για τα δεδομένα της υπόθεσης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης δούλευε τις τελευταίες εβδομάδες την υπόθεση του Ολλανδού δεξιού μπακ-χαφ, που είπε το “ναι”. Οι “μερένγκες” θα δώσουν στην Ίντερ 20 εκατ. ευρώ -πληρώνοντας τη ρήτρα εξαγοράς που είχαν βάλει οι “νερατζούρι” κι έτσι θα καλύψουν το κενό του Ντάνι Καρβαχάλ.

Ο συμφωνία της Ρεάλ με τον Ντάμφρις έκλεισε το βράδυ της Τρίτης (02.06.2026) και τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί και τυπικά η μετεγγραφή του Ολλανδού, πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του με τους “οράνιε” στο Μουντιάλ του 2026.

Ο 30χρονος προέρχεται από μία ακόμη γεμάτη σεζόν με την Ίντερ, κατακτώντας το νταμπλ στην Ιταλία ενώ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις μέτρησε πέντε γκολ και δύο ασίστ.

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Αθλητικά
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