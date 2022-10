Ο «Rocky the Mountain Lion», η μασκότ των Ντένβερ Νάγκετς στο NBA, είναι η πιο ακριβοπληρωμένη του πρωταθλήματος, με αμοιβή που εκτιμάται στα 625.000 δολάρια το χρόνο.

Ο Ρόκι έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το 1990 και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας στο NBA, κερδίζοντας ακόμη και δεκαπλάσια χρήματα σε σχέση με άλλες μασκότ στις ΗΠΑ, ο οποίες δεν έχουν απλή παρουσία στο γήπεδο, αλλά συχνά κάνουν και ακροβατικά διασκεδάζοντας τους θεατές στα κενά διαστήματα των αγώνων.

Ψηλά στη λίστα με τις πιο ακριβοπληρωμένες μασκότ είναι επίσης, ο Χάρι το Γεράκι (Harry the Hawk) των Ατλάντα Χοκς, με αμοιβή κοντά στα 600.000 δολάρια και ο Μπένι ο Ταύρος (Benny The Bull) των Σικάγο Μπουλς με ετήσιες αποδοχές της τάξης των 400.000 δολάρια. Μασκότ της χρονιάς για το 2021-22 πάντως, αναδείχθηκε ο Τσακ ο Κόνδορας (Chuck The Condor) των Λος Άντζελες Κλίπερς.