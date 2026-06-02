Ορμπελίν Πινέδα: «Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού μου λένε να πάω στη δική τους ομάδα»

Με το Μουντιάλ του 2026 να πλησιάζει, το μεξικανικό “Claro Sports” βρέθηκε στην Αθήνα και συνάντησε τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ.

Ο Ορμπελίν Πινέδα μίλησε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και -μεταξύ άλλων- αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, στην Αθήνα, στο ενδιαφέρον που έδειξαν για να τον αποκτήσουν Τσίβας και Μοντερέι, αλλά στον Ματιάς Αλμέιδα.

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Μιλώντας μάλιστα για τους οπαδούς των άλλων “μεγάλων” ομάδων της Super League, ο Μεξικανός τόνισε ότι είναι κοινής αποδοχής από τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Στα πιο χαρακτηριστικά σημεία των δηλώσεών του, ο Πινέδα μίλησε…

Για τη μετεγγραφή του στην ΑΕΚ: «Η στιγμή που ήρθα εδώ, στην Ελλάδα, ήταν σαν… σφαίρα. Η διαφορά φάνηκε όταν σταμάτησα να μένω στον πάγκο και να δουλεύω κάθε μέρα για να φτάσω να παίζω. Και είπα: “Όχι, για να μου πάρεις τη θέση, θα πρέπει να το παλέψεις πολύ”. Ήρθαμε (σ.σ. στην Ευρώπη) για να ανοίξουμε τις πόρτες ώστε οι επόμενοι Μεξικανοί να μπορέσουν να έχουν κάποια ευκαιρία και να μάθουν όλοι ότι οι Μεξικανοί έχουν ποιότητα και αφοσίωση.

Για τη ζωή στην Αθήνα: «Θέλαμε κάτι ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν στην αυλή. Οπότε μόνο αυτές οι περιοχές έχουν σπίτια με χώρο. Και γι’ αυτό ήρθαμε προς αυτή την πλευρά. Ήταν καλύτερα. Εδώ είναι πιο ήσυχα. Πραγματικά δεν ακούς τόσο πολύ κόσμο γύρω σου. Και στη Γλυφάδα όλα είναι πολύ κοντά. Είναι όλα πολύ όμορφα».

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Για τους οπαδούς των άλλων ομάδων στην Ελλάδα: «Ναι, ναι, είναι πολύ φανατικοί. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, μου λένε να αλλάξω ομάδα, να πάω στη δική τους ομάδα».

Για το ενδιαφέρον των Τσίβας και Μοντερέι το καλοκαίρι του 2024: «Νιώθω περήφανος, γιατί πραγματικά καλές ομάδες της μεξικανικής λίγκας από τη χώρα μας δείχνουν ενδιαφέρον. Επίσης ξέρω ότι κάνω τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ότι αρέσουν στον κόσμο. Και όταν το κάνω, προσπαθώ να είναι καλό τόσο για τον κόσμο όσο και για μένα».

Για τον Αλμέιδα: «Πάντα το έχω πει δημόσια ότι εκείνος υπήρξε σαν ο δεύτερος πατέρας που έχω στο ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι υπήρξε το πιο σημαντικό πρόσωπο στην καριέρα μου. Εκείνος μου λέει: “Εσύ με βοήθησες να κατακτήσω τίτλους”. Όχι, εσύ είσαι η βάση της ομάδας και εσύ είσαι αυτός που πραγματικά βάζει όλη τη διάθεση για να χτίσει το γκρουπ, να δημιουργήσει ένα ομαδικό πνεύμα. Εσύ είσαι αυτός που σκοτώνεται κάθε μέρα προσπαθώντας να αποφασίσει ποιος παίκτης μπορεί να αγωνιστεί».