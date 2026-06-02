Ολυμπιακός: Ο Τζόσεφ στην οκτάδα ξένων των Πειραιωτών για τους τελικούς με τον Παναθηναϊκό στη GBL

Ο Ολυμπιακός προχώρησε στην τελευταία αλλαγή στην οκτάδα των ξένων που είχε δικαίωμα να κάνει ενόψει των τελικών της GBL, με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έβγαλε στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού τον Μόντε Μόρις και έβαλε στη θέση του τον Κόρι Τζόσεφ. Έτσι, η σεζόν του πρώτου να ολοκληρωθεί πρόωρα.

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Εκτός ρόστερ έμειναν επίσης οι Σακίλ ΜακΚίσικ κι ο Μουστάφα Φαλ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα πρέπει να επιλέγει έξι Αμερικανούς σε κάθε αγώνα, γεγονός που σημαίνει ότι δύο από αυτούς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, θα μένουν στην εξέδρα.

Θυμίζουμε ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν υπολογίζεται για το Game 1, εξαιτίας της τενοντίτιδας που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Οι παίκτες που ο Ολυμπιακός θα έχει στη διάθεσή του στους τελικούς: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ, Φρανκ Νιλικίνα, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου, Κώστας Παπανικολάου, Τάισον Γουορντ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Ταϊρίκ Τζόουνς.